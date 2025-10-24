Damascelli contro Conte: “Lo sa che anche lo scorso anno il Napoli ha fatto 9 acquisti?”

Dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il PSV Eindhoven, una scoppola bella e buona per il Napoli, Antonio Conte ha parlato anche dell’ultimo, ricco calciomercato della sua squadra, esprimendosi così: "Quest'anno, con la competizione europea, abbiamo dovuto inserire tanti giocatori. Secondo me, nove sono stati troppi: inserire nove nuove teste dentro lo spogliatoio non è semplice, ma noi siamo stati obbligati. Ho sempre detto che quest'anno sarebbe stato complicato, assorbire nuove cose non è semplice. Il livello della Champions è questo, abbiamo tanto da lavorare e quest'anno ci vorrà tanta fatica anche lavorando tanto. Quando freno non è per trovare delle scuse, ma è perché penso che quest'anno sarà complesso”.

Tony Damascelli, giornalista ed editorialista de Il Giornale, ha commentato con fare critico queste parole dell’allenatore azzurro in un fondo pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano: "Non avendo contraddittorio forte dice che nove acquisti sono stati troppi ed evita di ricordare che l'anno scorso gli acquisti, pur senza impegni di coppe europee, furono di uguale numero: Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Rafa Marin, Mc Tominay, Neres, Spinazzola ai quali si aggiunsero Billing, Okafor.

Le chiacchiere, le sue, stanno a zero, tira già vento contrario, non si possono escludere colpi di scena e De Laurentiis non è certamente un presidente molle e passivo. La sfida di sabato contro l'Inter, al Maradona, sembra organizzata dal diavolo, perché, dopo due sconfitte consecutive, il Napoli non può nuovamente cascare, dipende come, altrimenti è possibile la qualunque".