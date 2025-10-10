Rabiot a segno, tutto facile per la Francia. Islanda-Ucraina è il festival del gol della Serie A
Tre su tre. La Francia continua il suo percorso netto nei gironi di qualificazione al Mondiale del 2026. La nazionale di Didier Deschamps batte anche l'Azerbaigian al Parco dei Principi e sale a quota 9 punti, in vetta al Gruppo D. A segno nel primo tempo Kylian Mbappé e nella ripresa il milanista Adrien Rabiot, fischiatissimo dal pubblico di casa per la storia del trasferimento ai rivali dell'Olympique Marsiglia.
Protagonisti anche altri calciatori provenienti della Serie A: Maignan sorride col clean sheet, titolare e in campo tutta la partita come lo juventino Thuram (suo fratello, l'interista Marcus, è out per infortunio); 11 minuti per l'altro milanista Nkunku. Gioia nel finale anche per l'ex Udinese Thauvin, al ritorno in nazionale subito in gol per il 3-0 finale.
E a proposito di 'italiani è stata una serata magica, risultato a parte, per Gudmundsson, tanto in difficoltà con la Fiorentina quanto on fire con l'Islanda, nell'altra partita del Girone D. Super-partita e doppietta per l'ex Genoa, che però non basta - insieme a chi al Genoa ci gioca oggi, Ellertsson, pure lui in gol - ai suoi a evitare la sconfitta in casa contro l'Ucraina, trascinata dall'altro genoano Malinovskyi: anche per l'ex Atalanta doppietta nel 5-3 finale firmato Kaliuzhny-Ocheretko per gli ucraini.
Serie A, dunque, grande protagonista di Islanda-Ucraina (3-5). Detto di Gudmundsson (doppietta e 90' in campo), Ellertsson (gol e 90' in campo) e Malinovskyi (doppietta e 90' in campo), spazio anche per Dovbyk, subentrato a Vanat al 70', in un finale senza squilli personali.
CLASSIFICA GRUPPO D
Francia 9
Ucraina 4
Islanda 3
Azerbaigian 1