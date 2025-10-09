Reijnders è già un imprescindibile di Guardiola, anche se i numeri non sono quelli del Milan

Quello di Tijjani Reijnders è stato, sportivamente parlando, un addio dolorosissimo per il Milan, specialmente dopo la straordinaria ultima stagione giocata dall'olandese con la maglia rossonera sulle spalle. In estate Reijnders è volato al Manchester City, col Milan che ha incassato oltre 50 milioni di euro dal suo cartellino.

Dal momento del suo arrivo alla corte di Pep Guardiola, Reijnders si è subito imposto come titolare praticamente inamovibile dell'undici dei Citizens, agendo indistintamente sia da centrocampista centrale di riferimento sia da trequartista, a seconda delle esigenze delle singole gare. Ed i risultati, sebbene i numeri siano inferiori all'anno scorso, sono stati subito importanti.

Titolare in 9 partite su 9 giocate fra PRemier League e Champions League, l'olandese è già diventato punto di riferimento per il tecnico catalano e per i compagni, anche se come detto in termini numerici ha in parte peggiorato la sua media: in gol, con l'aggiunta di un assist, nel debutto contro il Wolverhampton, nelle successive sfide sono arrivati "solo" due assist, col suo rendimento che comunque non è calato in termini di qualità portata alla manovra.

TIJJANI REIJNDERS - MANCHESTER CITY

Presenze: 10

Da titolare: 9

Reti: 1

Assist: 2