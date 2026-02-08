Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Restyling "Maradona", Dg Comune: "Da UEFA e FIGC reazione positiva". E sul nuovo stadio...

Restyling "Maradona", Dg Comune: "Da UEFA e FIGC reazione positiva". E sul nuovo stadio...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:53Serie A
Andrea Piras

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il direttore generale del Comune di Napoli Pasquale Granata ha parlato dello stadio "Maradona": "L’incontro con la FIGC e l'UEFA è stata una tappa intermedia di un percorso che porterà l’Italia a raccogliere tutti i dossier delle città candidate ad ospitare le partite di Euro 2032 tra le quali c’è anche Napoli - riporta TuttoNapoli.net -. Siamo in percorso dove ci siamo impegnati a fare delle cose e ieri c’è stato un incontro intermedio dove abbiamo presentato un progetto in stato avanzamento per ricostruire lo Stadio Maradona e adeguarlo ai tempi recenti. L’Assessore Cosenza è il vero regista di questa operazione e per il 30 luglio del 2026 l’Italia dovrà mandare alla UEFA un dossier con le candidature e Napoli sarà una di queste città candidate.

Ieri abbiamo fatto il punto della situazione con la FIGC e la UEFA da cui c’è stata una reazione molto positiva. Noi siamo molto avanti nella progettazione, abbiamo ragionato e ci siamo impegnati insieme alle istituzioni calcistiche secondo le indicazioni che ci erano state date. Ci impegneremo entro luglio a chiudere il progetto esecutivo con tutti i pareri positivi. C’è anche un percorso di condivisione con il SSC Napoli che ha scelto legittimamente di non partecipare. Ci tengo a chiarire che l’intenzione del Comune di Napoli è quella di riqualificare lo Stadio Maradona e di adeguarlo ai tempi recenti per regalare alla città il suo tempio di Maradona. Al di là di quelle che saranno le scelte del SSC Napoli e del suo Presidente Aurelio De Laurentiis di dotarsi di uno stadio di proprietà, noi riteniamo che lo Stadio Maradona sia un bene di alto valore per la città e per questo dobbiamo andare avanti nei lavori di ristrutturazione.

Il progetto è molto bello. I lavori che si svolgeranno nei prossimi mesi sono progettati e programmati secondo due direttrici fondamentali; la prima è che non verrà perso neanche un posto rispetto alla capienza odierna dello stadio nel corso dei lavori; in secondo luogo, le attività di ristrutturazione si svolgeranno in parallelo agli eventi calcistici legati al campionato e alle coppe del Napoli. Quindi, la squadra partenopea potrà giocare nel suo stadio e non dovrà rinunciarvi, anche nel corso dei lavori, senza dover andare a giocare in un altro stadio. Un particolare ringraziamento va anche al neo Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, poiché uno dei primi atti della sua Presidenza è stata la copertura delle spese di progettazione integrale e l’intenzione di finanziare la ristrutturazione con fondi regionali ed europei. Si lavora in sinergia istituzionale che è un ulteriore fatto positivo.

Non ci sarà alcuna guerra con Aurelio De Laurentiis, anzi, ci sarà la pace. Più di una volta abbiamo chiesto un parere al SSC Napoli. Il 30 aprile del 2025 abbiamo presentato un primo masterplan al SSC Napoli per dialogare anche con loro. Quella di ieri rappresenta l’avanzamento di un’idea progettuale ad un progetto vero e proprio. Un progetto di ristrutturazione richiede un lavoro tecnico ed importante e noi stiamo andando veloci. Tutta la parte della tribuna è il progetto ultimo presentato da Laurentiis a firma Zavanella che noi non abbiamo toccato. Visto, però, che il Napoli non ci ha fatto capire le sue intenzioni, se non le ha cambiate, andiamo avanti con le ipotesi che il Napoli ha presentato negli anni passati. Il nostro gesto di buona volontà è fare nostro il progetto presentato allora, per il resto mi sembrerebbe davvero paradossale un risultato contrario.

È evidente che deve essere chiaro a tutti che entro luglio 2026 noi dobbiamo presentare un progetto esecutivo. Più tardi l’interlocuzione ci sarà con il SSC Napoli per capire cosa si aspettano dalle tribune e se ci saranno miglioramenti, noi siamo aperti a qualsiasi soluzione, ma più tardi avviene, più diminuiscono le possibilità che si rispettino i tempi. Noi ci siamo impegnati affinchè esso avvenga, anche se è una rigidità, e noi vogliamo mantenere il nostro impegno come ha dichiarato chiaramente lo stesso Sindaco Manfredi. Non c’è più tempo per scherzare, sono sicuro che anche nei prossimi giorni il SSC Napoli si farà sentire, in caso contrario, andremo avanti comunque. La Figc e la Uefa si sono dichiarate interamente soddisfatte del progetto e verrà presentato anche un verbale. Noi approveremo in giunta nelle prossime settimane il PFTE, ovvero il Piano di Fattibilità Tecnico ed Economico con tutte le notizie tecniche necessarie e rispetto tutti i parametri che ci ha indicato la Figc secondo le sue richieste.

Tempi per la realizzazione? Gli europei si terranno nel 2032, ma i lavori devono essere terminati per il 2030. Quindi, facendo una prima stima, i lavori si possono svolgere tra il 2027 e il 2030. Noi ci siamo impegnati con la FIGC e la UEFA a fare un cronoprogramma preciso di tutti i lavori. È evidente che poi quando si entrerà nella fase esecutiva, bisognerà fare delle scelte ben precise. Uno dei punti fondamentali del progetto è il ricentramento del campo. Siccome c’è la pista d’atletica, i distinti sono più vicini alla tribuna. Quindi, il campo verrà ricentrato e rispetto alla bandierina che sono i parametri UEFA si arriverà da nove a dodici metri che è il minimo possibile per la UEFA. Sono sicuro che Napoli sarà una delle città che ospiterà l’europeo e mi auguro che un giorno potremo ospitare anche un mondiale.

Nuovo stadio ADL? Glielo facciamo fare anche velocemente. Noi ci siamo convinti che lo Stadio Maradona allo stato attuale riesce a vivere e ad essere economicamente sostenibile per il Comune indipendentemente dal Napoli. Se il Napoli decidesse di farsi il suo stadio e lo fa in un’area possibile, così come lo facciamo per tutti i privati che vogliono investire nello sport che è un volano di sviluppo di qualità della vita, daremo tutto il sostegno possibile al progetto, a patto che sia sostenibile, che abbia tutti i requisiti e che lo si fa nelle aree dove ci sia viabilità. Noi auspichiamo da tifosi e da amministratori della città che il Napoli continuerà a giocare per sempre allo Stadio Maradona, ma se il Napoli farà una scelta diversa, gli daremo una mano a fare lo stadio privato se ci saranno le condizioni e lo Stadio Maradona verrà utilizzato per fare altri eventi".

Articoli correlati
Retroscena Buongiorno: al gol di Hojlund si è lasciato andare a un pianto liberatorio... Retroscena Buongiorno: al gol di Hojlund si è lasciato andare a un pianto liberatorio
Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Altre notizie Serie A
Retroscena Buongiorno: al gol di Hojlund si è lasciato andare a un pianto liberatorio... Retroscena Buongiorno: al gol di Hojlund si è lasciato andare a un pianto liberatorio
Il Bologna resta subito in 10 contro il Parma: espulso Pobega dopo in flied review... Il Bologna resta subito in 10 contro il Parma: espulso Pobega dopo in flied review
Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
L'aneddoto di Ambrosini sulla notte di Istanbul: "Vi racconto cosa successe nello... L'aneddoto di Ambrosini sulla notte di Istanbul: "Vi racconto cosa successe nello spogliatoio"
Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9 Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Quali sono ancora aperti nel mondo? Domani si chiude in Romania, lunedì in Messico... Quali sono ancora aperti nel mondo? Domani si chiude in Romania, lunedì in Messico
Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro la Roma Live TMWCagliari, mister Pisacane presenta la gara contro la Roma
Parma, Cuesta: "I nuovi acquisti daranno un impatto positivo, siamo tornati sui punti... Parma, Cuesta: "I nuovi acquisti daranno un impatto positivo, siamo tornati sui punti di forza"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
4 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
5 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.1 Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il Cagliari
Immagine top news n.2 Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e Kalulu
Immagine top news n.3 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Immagine top news n.4 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.5 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.6 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.7 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
Immagine news Serie A n.2 L'aneddoto di Ambrosini sulla notte di Istanbul: "Vi racconto cosa successe nello spogliatoio"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine news Serie A n.4 Quali sono ancora aperti nel mondo? Domani si chiude in Romania, lunedì in Messico
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro la Roma
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "I nuovi acquisti daranno un impatto positivo, siamo tornati sui punti di forza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Beneveto, Pompetti: "Sono stati mesi duri dopo l'infortunio. Ora sono sullla buona strada"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Imperiale: "Rigore di Zanon controverso. Ieri gara davvero tosta"
Immagine news Serie B n.3 Venezia corsaro a Frosinone, Svoboda: "La chiave del match è stata la nostra pazienza"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Brunori: "C'è entusiasmo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi in trasferta"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "Ho avuto tante risposte belle. Questa vittoria vale più dei soli tre punti"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Dionisi: "Prestazione top, ma non è bastata. Peccato, ma da queste gare si cresce"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ds Livorno sul mercato: "Sistemate quelle posizioni e quei reparti un po' in difficoltà"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Tomei: "Ringrazio il club per il lavoro che sta facendo. Oviszach? I gol arriveranno"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Barilari: "L'arbitro ci ha messo del suo. Llano ha ammesso che era rigore"
Immagine news Serie C n.4 Ds Arezzo sul mercato: "Portato a termine tutti gli obiettivi. Dezi è già a disposizione del club"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, continua la 25ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano