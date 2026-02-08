Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"

Dopo lo 0-0 contro l’Union Brescia, il tecnico del Novara Andrea Dossena analizza la prova dei suoi con lucidità e senza drammi.

In conferenza stampa, l’allenatore azzurro ha spiegato come la squadra abbia reagito bene dopo il ko nel derby di Vercelli:

“Ci siamo fatti un bell’esame di coscienza, ma non ero così pessimista. Anche lì la prestazione c’era stata, solo che gli episodi non ci hanno premiato. Oggi, contro una signora squadra come il Brescia, abbiamo creato ciò che volevamo. Vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Dossena non parla di occasione persa:

“Due punti persi? Con la Dolomiti sì, oggi no. Mi tengo la bella prestazione”.

Capitolo cambi: Lanini fuori all’intervallo per scelta tecnica.

“Ho 25 giocatori pronti. Eric era in difficoltà in alcune situazioni e ho preferito cambiare”.

Su Da Graca, invece, il tecnico frena:

“Non è pronto per andare in campo. La condizione non è ancora ottimale e dopo un infortunio non bisogna bruciare le tappe”.

Infine uno sguardo alla classifica, cortissima tra zona playoff e playout:

“Ballano 5-6 punti e c’è un gruppetto di squadre, compresa la nostra. Abbiamo già affrontato le prime della classe, ci restano tanti scontri diretti. Ma l’obiettivo è pensare settimana per settimana, senza guardare troppo avanti”.