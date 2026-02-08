Foggia, Barilari: "L'arbitro ci ha messo del suo. Llano ha ammesso che era rigore"

Dopo la sconfitta contro la Casertana, il tecnico del Foggia Enrico Barilari ha commentato: "Siamo tutti in discussione, a partire dal sottoscritto - ha esordito come riporta Ilfoggia.com - Dopo tre ko di fila, ogni decisione della società sarebbe legittima. Oggi abbiamo fatto una buona partita, condita da tre errori madornali su palle inattive. Avevamo rimesso in piedi la gara, ma l'arbitro ci ha messo del suo.

I miei giocatori hanno sentito chiaramente Llano ammettere di aver fatto una cavolata dopo l'intervento sulla linea - ha proseguito - tanto che si stava già preparando a lasciare il campo espulso. L'arbitro al FVS ha cambiato la decisione ed è un peccato che a Caserta ci siano così poche inquadrature, mentre a Salerno ne hanno a iosa. Se questo errore dell'arbitro dovesse costarmi la panchina me lo ricorderò e l'ho detto anche a lui".

L'allenatore della formazione pugliese ha poi commentato l'impatto dei nuovi arrivati visto che i rossoneri hanno cambiato tanto in questa sessione di mercato: "I nuovi hanno fatto tutti bene, il problema è che abbiamo Liguori al pronto soccorso e aspettiamo buone notizie dopo la botta alla spalla. Ci ha dato quella qualità che cercavamo. Bene anche Di Marco, mentre Brosco ci darà una grossa mano dietro".