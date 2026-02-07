Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Sono appena terminati i primi tempi dei due match delle 12:30 validi per la 13ª giornata del campionato di Serie A Woman. Al 45' da segnalare il vantaggio della Lazio sul campo del Genoa per 3-2 e il contemporaneo 0-0 in Sassuolo-Parma. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
In corso
Genoa-Lazio 2-3
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G)
Sassuolo-Parma 0-0
Sabato 7 febbraio
Ore 15:00 - Como Women-Juventus
Domenica 8 febbraio
Ore 12: 30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
