Il Bologna resta subito in 10 contro il Parma: espulso Pobega dopo in flied review
Si mette in salita il derby emiliano per il Bologna. Dopo circa 20 minuti di gioco la formazione di Vincenzo Italiano rimane in dieci a causa dell'espulsione di Tommaso Pobega. Fallo da dietro, con piede alto, su Keita. Inizialmente l'arbitro Collu estrae il giallo, poi viene richiamato al monitor per l'on field review e cambia decisione: rosso e Parma in superiorità numerica.
