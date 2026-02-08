Palermo, Inzaghi: "Ho avuto tante risposte belle. Questa vittoria vale più dei soli tre punti"

Undicesimo risultato utile consecutivo per il Palermo, che al Barbera batte nel finale l’Empoli per 3-2 nel segno di Pohjanpalo, autore di una doppietta. Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club rosanero è intervenuto il tecnico Filippo Inzaghi. Queste le sue parole: “Sapevamo l’importanza dei tre punti, soprattutto dopo il ko del Frosinone. Questo forse ci ha resi un po’ nervosi all’inizio, però poi abbiamo reagito bene. Una vittoria di grande spirito”.

Quanto è importante aver vinto in rimonta?

“È un tassello in più che ci deve dare forza e deve farci capire quanto è dura la Serie B. Oggi temevo questa partita perché l’Empoli non merita la classifica che ha e lo abbiamo visto. Però la squadra ha giocato una gara di sofferenza e alla fine la vittoria vale di più dei soli tre punti”.

Cosa si porta dietro?

“Io mi porto sempre dietro il valore della rosa, aldilà dei nuovi che sono entrati benissimo. Penso a Gyasi che ha sostituito benissimo Palumbo; penso a Le Douaron che ha fatto due assist; penso a Vasic, Gomes e Blin che sono entrati benissimo… Queste sono le risposte più belle per me”.

Martedì si torna in campo contro la Samp…

“Dopo una battaglia del genere serve recuperare le forze. La nostra rincorsa è partita e dobbiamo cercare di avvicinarci di più al gruppo di testa in classifica”.