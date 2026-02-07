Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale

Al vantaggio di Casadei nel primo tempo, rispondono in cinque minuti Solomon e Kean, nel finale Maripan regala il pari ai suoi. Al Franchi la partita valevole per la 24^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Torino finisce con il risultato di 2-2.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 6,5 - Incolpevole in occasione dei gol, è inoperoso per gran parte della Fiorentina ma nel finale è super nel respingere col piedone un tiro a botta sicura di Zapata. Non basta per i tre punti.

Dodo 5 - Si prende un giallo per proteste nel finale di un primo tempo dove soffre le sgasate del giovane Obrador e, soprattutto, si perde completamente l’inserimento di Casadei in occasione della rete del vantaggio granata.

Comuzzo 6 - Dopo le recenti difficoltà è autore di una partita ordinata in cui non concede praticamente nulla ai suoi riferimenti.

Pongracic 6 - È un po’ lento nell’aggressione da cui nasce la rete di Casadei, ma certamente è l’ultimo dei colpevoli. Per il resto non subisce particolarmente le offensive di Kulenovic e Simeone.

Parisi 5,5 - Provvidenziale nel primo tempo a mettersi nella traiettoria tra la porta e il tiro di Kulenovic, ma per il resto è autore di una gara in cui non spicca per personalità. Nel recupero viene sovrastato dal mismatch con Maripan.

Fagioli 5,5 - L’esempio perfetto della fotografia che ne aveva fatto Paratici in conferenza stampa: tecnicamente superiore a tutti i 22 in campo, ma troppo remissivo in alcune situazioni. E la leggerezza con cui lascia andare Casadei è troppo grossa.

Mandragora 6 - Nel primo tempo lo si vede soltanto in occasione di uno schema che lo porta al tiro, ma nella ripresa è fondamentale nello sradicare la palla dai piedi di Gineitis e innescare il pari di Solomon.

Dal 73’ Fabbian 5,5 - Non lo si vede quasi mai dal suo ingresso. Negli ultimi secondi manca clamorosamente la palla da buona posizione.

Brescianini 6 - Parte bene con un guizzo che manda in porta Kean ma è anche autore di un disimpegno che poteva costargli caro. Lo si vede a fasi alterne ma davanti non fai mai mancare il proprio contributo.

Dal 73’ Ndour 6 - Porta fisicità in mezzo al campo per difendere il vantaggio senza riuscirci.

Gudmundsson 5,5 - Qualche giocata ad inizio partita e poco più. Dovrebbe essere il collante offensivo perché questa squadra ne ha tremendamente bisogno. Esce per infortunio ad inizio ripresa.

Dal 48’ Harrison 6,5 - Un ingresso incoraggiante il suo, con l’inglese che offre subito un suggerimento che Kean non può sbagliare regalandosi il primo assist in Serie A.

Solomon 7 - In questo momento è lui l’uomo in più della Fiorentina. Il secondo gol consecutivo dopo quello di Napoli è bellissimo, anche se non vale i tre punti.

Dal 85' Ranieri sv

Kean 6,5 - Primo tempo da polveri bagnate in cui spreca diverse - una in particolare - ghiottissime. Nella ripresa però è un killer alla prima occasione utile per tornare al gol dopo oltre un mese.

Dal 85' Piccoli sv

Paolo Vanoli 5 - Paratici lo aveva definito il ‘Re Leone’ della Fiorentina e forse Baroni ha assunto il ruolo di ’Scar’, facendogli un tiro mancino e gettandolo giù dalla rupe. Ma in questo caso il tecnico piemontese ci mette tanto del suo, stravolgendo completamente la squadra nel momento migliore dei suoi con dei cambi che si rivelano deleteri.

LE PAGELLE DEL TORINO (di Marco Pieracci)

Paleari 6,5 - Blocca in due tempi la capocciata di Kean, abbandona la zona di comfort buttandosi sui piedi del centravanti. Dice di no a Brescianini e Mandragora, incolpevole sui gol.

Marianucci 5,5 - É arrivato da pochi giorni, ma sembra già un titolare inamovibile di questa squadra: si fa coinvolgere dalle incertezze del reparto.

Maripan 6,5 - Capitano di serata, tiene la linea alta ma va in difficoltà sui lanci in verticale: sorpreso fuori posizione in un paio di occasioni, chiude in ritardo sul raddoppio ma si fa perdonare in extremis col pareggio.

Coco 5,5 - Pericoloso quando sale per colpire su palla inattiva, traballante dietro: sporca la prestazione con un secondo tempo ricco di indecisioni.

Lazaro 5,5 - Presente nella metà campo avversaria in avvio, si affaccia dalle parti di De Gea ma non inquadra la porta. Il cambio di fascia gli fa perdere certezze. Dal 69' Aboukhlal 6,5 - Il più convinto nel ribellarsi alla brutta piega presa dalla partita, cerca la superiorità numerica col dribbling.

Casadei 7 - Dominante nel traffico aereo, garantisce sempre una soluzione efficace ai compagni. Letale negli inserimenti, approfitta del blackout di Dodo per sbloccare la gara.

Ilkhan 6,5 - Cerca spesso il cambio di gioco, gode di una certa libertà e la sfrutta al meglio: sbaglia qualcosa, ma gestisce la regia con personalità: gran palla per Casadei. Dal 59' Anjorin 6 - Incrementa il tasso di fisicità, lucido nella distribuzione.

Gineitis 6 - Tenace nei duelli: affonda il tackle con decisione recuperando tanti palloni, sul pareggio si incarta facendosi scippare da Mandragora. Si riscatta con l'assist per Maripan.

Obrador 5 - Tenero come un grissino nella fase difensiva: Solomon lo salta tipo birillo. Leggermente meglio quando si tratta di spingere, ma non sfonda. Dal 46' Pedersen 5,5 - Ingresso timido, si fa schiacciare dietro: quando mette la testa fuori dal guscio è troppo confusionario.

Kulenovic 5,5 - Dice di ispirarsi a Mandzukic, lo ricorda vagamente per le movenze ma il connazionale era altro: non sfrutta una buona occasione. Dal 59' Simeone 5,5 - In cerca di minuti, la condizione non è ancora ottimale: si batte, senza essere mai pericoloso.

Adams 5,5 - Fa il solletico alla retroguardia viola, non dà punti di riferimento ma svuota eccessivamente l'area di rigore girando a largo. Dall'83' Zapata 6 - Sfiora il pari, dà maggior peso all'attacco.

Marco Baroni 6 - Risultato generoso all'intervallo, massimizzando il poco creato. Al rientro in campo il suo Toro si adagia sul vantaggio facendosi ribaltare. La scossa arriva grazie ai cambi, dalla panchina pesca le energie necessarie per evitare la sconfitta.