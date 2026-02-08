Beneveto, Pompetti: "Sono stati mesi duri dopo l'infortunio. Ora sono sullla buona strada"

Catanzaro che torna alla vittoria ieri sul prato del 'Ceravolo' contro la Reggiana. Questa l'analisi post partita di Marco Pompetti, centrocampista della compagine di Alberto Aquilani raccolto da UsCatanzaroCalcioNews:

"Sono felice perché sono stati mesi difficili – ha dichiarato –. La partita di Bolzano era una gara diversa rispetto a questa, anche perché il mister aveva bisogno di cose differenti nel corso dell’incontro. L’aspetto più importante era vincere e ci siamo riusciti nel modo giusto.

Anche mentre ero fuori ho cercato di dare il mio contributo alla squadra. Sono qui da tre anni e, nonostante abbia solo 25 anni, posso considerarmi uno dei “senatori” del gruppo.

Non è stato semplice tornare dopo il primo infortunio grave della mia carriera. Sono sulla buona strada, anche se non sono ancora al 100%. Le sensazioni però sono positive e ho grande voglia di allenarmi, allenarmi e allenarmi ancora per aumentare il minutaggio.

A Pescara ci aspetta una partita difficile. Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica, o comunque dobbiamo essere consapevoli che loro lotteranno per salvarsi. Non so quante partite serviranno per tornare al top, spero ovviamente il prima possibile".