Empoli, Dionisi: "Prestazione top, ma non è bastata. Peccato, ma da queste gare si cresce"

Non accenna a rallentare la crisi dell’Empoli, reduce da una volta vittoria nelle ultime sei partite. Ieri sera è arrivata la sconfitta al Barbera contro il Palermo analizzata così ai microfoni ufficiali del club dal tecnico Alessio Dionisi: “Ai ragazzi dico bravi, perché hanno fatto una partita inaspettata, perché prima dei oggi non avevo mai visto il Palermo subire così. Io sono soddisfatto della prestazione, ma allo stesso tempo arrabbiato perché torniamo a casa senza neanche un punto. Purtroppo nei dettagli siamo mancati un po’: dal corner è nato un rigore dove si poteva buttare la palla. Peccato, ma da queste partite si cresce. Questa era una ‘partita jolly’, quella che conta per il nostro campionato è la prossima contro la Juve Stabia, consapevoli che possiamo fare certe prestazioni”.

Cos’è che le è piaciuto di più della prestazione?

“Tutto. La prestazione è stata top. Abbiamo giocato dall’inizio, siamo andati in vantaggio e abbiamo continuato a creare contro una squadra forte, che ha valori importanti. Pur essendo rimasti in dieci non siamo usciti dalla partita e potevamo anche pareggiare. La prestazione da sola non basta, serve fare qualcosina in più perché oggi i dettagli hanno fatto la differenza”.

Mercoledì si torna in campo con la Juve Stabia…

“Dobbiamo guardare avanti, sappiamo che quest’anno il nostro campionato è questo. La partita con la Juve Stabia è un’altra partita difficile come lo sono tutte e non solo per noi. Il Palermo era reduce da 5 vittorie in casa in cui non aveva preso gol e oggi non sembrava così per merito dei ragazzi. Dobbiamo recuperare energie. Purtroppo tempo che non ci sarà Ghion perché ha un problema muscolare”.