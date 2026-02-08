Ds Arezzo sul mercato: "Portato a termine tutti gli obiettivi. Dezi è già a disposizione del club"

Il direttore sportivo dell'Arezzo Aniello Cutolo ha commentato in sala stampa il mercato della formazione toscana: "Il mercato per fortuna si è chiuso anche se per noi non ci è pesato più di tanto perchè siamo riusciti a portare a termine rapidamente le trattative. Abbiamo portato a termine tutti gli obiettivi concordati con le varie componenti. Abbiamo chiuso la lista, con grande dispiacere resterà fuori Tito; non è una valutazione tecnica perchè si porta dietro un piccolo problema. Nei prossimi giorni affronterà un piccolo intervento che lo terrà fuori 45-50 giorni, noi non ci possiamo permettere di aspettarlo. Perrotta ha avuto una crescita importante, la sua valutazione di mandarlo a giocare era per proseguire questo suo processo di crescita ma non sempre le operazioni vanno a buon fine. Dispiace per Fabio che ha strinto i denti, ci darà un suo apporto sul piano morale.

Dezi? Questa società è attenta non soltanto al percorso tecnico ma anche quello morale e umano; è successo con Foglia due anni fa, il quale sta crescendo. L'ho fatto anch'io, grazie anche alla lungimiranza della proprietà. Jacopo è già a disposizione del club per intraprendere un percorso dirigenziale, ci sono basi importanti e risorse umane alla base che permettono a far crescere ragazzi che si affacciano in un mondo percorso diverso". Sugli ultimi arrivi ha detto: "Per Cortesi abbiamo fatto delle valutazioni con il mister, ha grandi qualità ed è cresciuto molto.

Lo valutiamo una mezzala atipica avendo delle caratteristiche che non avevamo in squadra. E' sempre stato un nostro obiettivo, sono convinto abbia ancora ampi margini di miglioramento. Stiamo ottenendo risultati attraverso identità e qualità, frutto di un lavoro quotidiano e un gruppo straordinario.Per Casarosa è un'opportunità che si è concretizzata. Abbiamo irrobustito la rosa perchè ci attendono 13 partite da giocare".