Carrarese, Imperiale: "Rigore di Zanon controverso. Ieri gara davvero tosta"

Marco Imperiale, difensore e capitano della Carrarese, ha commentato nella sala stampa del 'Dei Marmi' il pareggio a reti bianche contro il Sudtirol arrivato ieri:

“È stata una partita davvero tosta, abbiamo affrontato una squadra ben strutturata fisicamente che ci ha dato del filo da torcere, perciò non è stato semplice.

Sono tornato in campo, non vedevo l’ora di tornare e ho subito avuto Merkaj da fronteggiare, che certamente è un grande attaccante, difficile da arginare, considerate le sue qualità.

Sull’episodio del rigore di Zanon, non credo stia a me giudicare, certamente però dal campo è sembrato un episodio controverso, perciò là speranza è che chi di dovere valuti l’accaduto e prenda i giusti provvedimenti.

Adesso, affronteremo una settimana alquanto impegnativa ma siamo pronti e consapevoli di ciò che ci attenderà, e sono certo che i nuovi acquisti ci daranno una grande mano: sono bravi ragazzi, che si sono già ambientati bene ed amalgamati con il resto del gruppo e, ho potuto vedere in allenamento, che sono dotati anche di grandi qualità, quindi certamente ci daranno una grande mano da qui sino al termine della stagione".