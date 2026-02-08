Ascoli, Tomei: "Ringrazio il club per il lavoro che sta facendo. Oviszach? I gol arriveranno"

In vista della gara contro il Pineto di oggi, il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei ha commentato: "Siamo tutti disponibili, Galuppini ha superato il problema intestinale avuto contro il Livorno e si è allenato bene. Può capitare una giornata meno brillante, ma sta entrando sempre più nei meccanismi. Le qualità dei giocatori possono indirizzare una manovra, ma i principi restano gli stessi. Avere alternative ci aiuta ad adattarci alle diverse situazioni.

Oviszach? I gol arriveranno, ne sono sicuro. Mi aspetto sempre qualcosa in più da tutti, perché dobbiamo continuare a crescere. Il miglioramento quotidiano è ciò che poi si vede la domenica. Dobbiamo alzare il livello, partita dopo partita. Tutte ora pesano di più e servono energia, intensità e una grande prestazione. I punti passano sempre dal rendimento sul campo.

Il futuro? Ringrazio il club per il lavoro che sta facendo. Costruire richiede tempo, che nel calcio spesso non viene concesso. I riscatti di Gori e Milanesi sono segnali importanti: l’Ascoli è una società solida, con un progetto chiaro. Questo dà fiducia al gruppo. I tifosi? Avere i nostri sostenitori anche in trasferta è fondamentale, i ragazzi cercheranno di ripagarli. A Cozzoli auguro il meglio: qui ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile e andare a giocare con continuità è la scelta giusta per crescere".