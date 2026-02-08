Parma, Cuesta: "I nuovi acquisti daranno un impatto positivo, siamo tornati sui punti di forza"
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:
Mister, arrivate da due partite negative. Cercate di lavorare sulla fase difensiva?
“Abbiamo lavorato tornando sui nostri punti di forza. Siamo assolutamente convinti di essere qua per fare una grande prestazione e cercare il risultato”.
Fidarsi o non fidarsi del Bologna in questo momento?
“Noi quello che facciamo è focalizzarsi su di noi, dare il nostro meglio. Assolutamente il nostro focus è li”.
Rinforza la fase difensiva con una difesa a cinque?
“Proviamo a mettere i calciatori in funzione di aumentare la possibilità di fare una grande prestazione ed oggi è così’”.
Come stanno i nuovi arrivi?
“Molto bene, sono pronti per impattare la squadra e siamo convinti che daranno un impatto positivo”.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.