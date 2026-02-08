Parma, Cuesta: "I nuovi acquisti daranno un impatto positivo, siamo tornati sui punti di forza"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Mister, arrivate da due partite negative. Cercate di lavorare sulla fase difensiva?

“Abbiamo lavorato tornando sui nostri punti di forza. Siamo assolutamente convinti di essere qua per fare una grande prestazione e cercare il risultato”.

Fidarsi o non fidarsi del Bologna in questo momento?

“Noi quello che facciamo è focalizzarsi su di noi, dare il nostro meglio. Assolutamente il nostro focus è li”.

Rinforza la fase difensiva con una difesa a cinque?

“Proviamo a mettere i calciatori in funzione di aumentare la possibilità di fare una grande prestazione ed oggi è così’”.

Come stanno i nuovi arrivi?

“Molto bene, sono pronti per impattare la squadra e siamo convinti che daranno un impatto positivo”.