Venezia corsaro a Frosinone, Svoboda: "La chiave del match è stata la nostra pazienza"

Dopo il successo contro il Frosinone, il difensore del Venezia Michael Svoboda ha commentato in conferenza: "Per prima cosa devo fare i complimenti al Frosinone perchè è una squadra davvero forte, con molta qualità davanti. Sapevamo che potevano venire a pressare forte e nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà con il loro pressing alto. Noi, anche dopo il gol preso, siamo stati pazienti e tranquilli perchè avevamo la consapevolezza che con la nostra qualità potevamo ribaltare il risultato nella ripresa, cosa che poi è successa.

Questa vittoria conta, perchè abbiamo affrontato la seconda squadra della classifica, ma dobbiamo come sempre pensare passo dopo passo, continuando a mettere attenzione di partita in partita. La chiave del match è stata la nostra pazienza, siamo stati bravi a reagire al momento giusto e a gestire il pallone con tranquillità anche nei momenti difficili della gara".