Sampdoria, Brunori: "C'è entusiasmo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi in trasferta"

Dopo il successo contro il Modena, l'attaccante della Sampdoria Matteo Brunori ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento soprattutto per la vittoria perché penso che era troppo tempo che la Samp in trasferta non arrivava a questa vittoria. Siamo contenti perché c'è entusiasmo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi in trasferta. Penso che dopo aver visto quella curva così gremita penso che sia opportuno regalare a loro una gioia del genere.

Penso che dai, è una frazione di secondo, son partito per tirare in porta quindi son contento che è arrivato al primo gol con questa maglia. Lavoriamo per vincere quindi è normale che poi prendi un gol su un calcio piazzato un po' ti taglia le gambe però abbiamo dimostrato di non mollare fino all'ultimo secondo. È una squadra che si deve salvare è obbligata a far questo quindi complimenti a tutti. La Serie B è così, bisogna essere attaccati alla partita anche se un primo tempo è brutto però bisogna restare uniti cercare di trovare energie.

Abbiamo fatto un secondo tempo con grande personalità quindi questo dimostra che la squadra c'è, la squadra è viva, voglia di rivalsa da parte di tutti quindi c'è solo da pensare positivo e guardare avanti. Adesso abbiamo poco tempo per pensare e rilassarci abbiamo una grande partita quindi ci mettiamo a posto e pensiamo al Palermo".