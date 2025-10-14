Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Retegui in pieno recupero salva un brutto primo tempo. Italia-Israele 1-0 all'intervallo

Retegui in pieno recupero salva un brutto primo tempo. Italia-Israele 1-0 all'intervallo
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:38
Raimondo De Magistris
Dal nostro inviato allo Stadio Friuli (Udine)

E' finito 1-0 il primo tempo della sfida tra Italia e Israele, partita valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. In pieno recupero, la squadra di Gattuso ha salvato un primo tempo decisamente problematico grazie a un rigore conquistato e trasformato da Mateo Retegui. La Nazionale di Gattuso con un modulo più conservativo rispetto alle quattro punto viste in Estonia è apparsa meno pericolosa in attacco. Soprattutto, è sembrata una squadra stanca. Spesso seconda sulle seconde palle. Poi però soprattutto negli ultimi dieci minuti la Nazionale ha preso coraggio e prima del duplice fischio ha sbloccato il match.
Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera ha cambiato solo tre uomini rispetto a tre giorni fa: Mancini al posto dello squalificato Bastoni, Cambiaso al posto del più offensivo Orsolini e poi Locatelli per l'infortunato Kean. Un centrocampista in più con Raspadori spostato da ala sinistra a partner di Retegui.
Il canovaccio è molto diverso rispetto alla sfida di Debrecen finita 4-5, l'Italia non appare sbilanciata come in Ungheria ma anche stasera fino al gol di Retegui le migliori conclusioni sono state quelle dei ragazzi di Ben Shimon. Per fortuna dell'Italia, due occasioni clamorose che non hanno prodotto risultati.

L'inizio degli azzurri è stato incoraggiante. Al decimo minuto, dopo un bel fraseggio sulla destra, Cambiaso s'è accentrato e ha lasciato partire dal limite dell'area una bella conclusione finita di poco a lato. E' stata la migliore occasione degli azzurri prima dell'1-0. Fino al recupero poco o nulla: al 16esimo un tiro ciabattato di Raspadori, al 35esimo una conclusione di Locatelli dai 30 metri forte ma centrale.

Israele invece in ben due circostanze ha sfiorato il vantaggio. Al 19esimo Calafiori s'è perso Khalaili su un contrasto aereo e ha permesso al numero 13 di entrare in area e servire a Gloukh un pallone coi giri giusti: sfera a lato di un soffio. Poi al 28esimo, nove minuti più tardi, è servito il miglior Donnarumma per respingere sopra la traversa una conclusione a botta sicura di Solomon. L'Italia però dopo la mezz'ora s'è data una svegliata e in pieno recupero Retegui s'è guadagnato e ha sbloccato il rigore che ha deciso la prima frazione: Italia-Israele 1-0 all'intervallo

CLICCA QUI per la diretta testuale di Italia-Israele

Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
