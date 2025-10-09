Il legale di ADL sul caso-Osimhen: "Frasi dei dirigenti decontestualizzate. Manolas? E' diverso"

Il legale di Aurelio De Laurentiis, l'avvocato Fabio Fulgeri, ha commentato la situazione legata alle chat dei dirigenti sul caso-Osimhen: "Si tratta di messaggi già presenti nel fascicolo del giudice. Sono state valorizzate impropriamente dal giornalista, ma non hanno nessun senso negativo. Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio - riporta TuttoNapoli.net - fanno parte di un più ampio dibattito di tipo commerciale che intercorre tra gli interlocutori. In senso di queste frasi è stato anche spiegato dai diretti interessati al magistrato, sono soggetti neanche indagati, ma si tratta solo di testimoni. Novità non ce ne sono, è venuta fuori questa notizia perché il giornalista non so come ha acquisito gli atti di indagine, a livello giornalistico può suscitare interesse, ma non a livello giudiziario.

Queste cose risalgono alla fase delle indagini e sono state già analizzate e chiarite. Il senso di queste affermazioni in un contesto più ampio assume un significato diverso e assolutamente non negativo, di truffa o di frode. C’è stato un clamore mediatico e basta. Tanto che oggi hanno pubblicato l’interrogatorio di Osimhen che anche lascia il tempo che trova perché pure era agli atti. Ho certamente sentito De Laurentiis, è sempre sereno, questo materiale probatorio è risalente, non c’è nulla di nuovo.

Manolas? E’ una contestazione, ma è una questione più contabile dell’operazione. Anche in questo caso siamo certi e sicuri che le nostre ragioni sotto profilo tecnico-contabile sono assolutamente valide e meritevoli di apprezzamento da parte del giudice. La questione è diversa, è nel merito del valore dei calciatori".