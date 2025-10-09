Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il legale di ADL sul caso-Osimhen: "Frasi dei dirigenti decontestualizzate. Manolas? E' diverso"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:38Serie A
Andrea Piras

Il legale di Aurelio De Laurentiis, l'avvocato Fabio Fulgeri, ha commentato la situazione legata alle chat dei dirigenti sul caso-Osimhen: "Si tratta di messaggi già presenti nel fascicolo del giudice. Sono state valorizzate impropriamente dal giornalista, ma non hanno nessun senso negativo. Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio - riporta TuttoNapoli.net - fanno parte di un più ampio dibattito di tipo commerciale che intercorre tra gli interlocutori. In senso di queste frasi è stato anche spiegato dai diretti interessati al magistrato, sono soggetti neanche indagati, ma si tratta solo di testimoni. Novità non ce ne sono, è venuta fuori questa notizia perché il giornalista non so come ha acquisito gli atti di indagine, a livello giornalistico può suscitare interesse, ma non a livello giudiziario.

Queste cose risalgono alla fase delle indagini e sono state già analizzate e chiarite. Il senso di queste affermazioni in un contesto più ampio assume un significato diverso e assolutamente non negativo, di truffa o di frode. C’è stato un clamore mediatico e basta. Tanto che oggi hanno pubblicato l’interrogatorio di Osimhen che anche lascia il tempo che trova perché pure era agli atti. Ho certamente sentito De Laurentiis, è sempre sereno, questo materiale probatorio è risalente, non c’è nulla di nuovo.

Manolas? E’ una contestazione, ma è una questione più contabile dell’operazione. Anche in questo caso siamo certi e sicuri che le nostre ragioni sotto profilo tecnico-contabile sono assolutamente valide e meritevoli di apprezzamento da parte del giudice. La questione è diversa, è nel merito del valore dei calciatori".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
