Ufficiale Cavese, arriva Alessio Luciani in difesa. Accordo fino a giugno 2026

Cavese 1919 Srl rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Alessio Luciani.

Nato a Rieti il 16 gennaio 1990, cresce nel settore giovanile della Lazio facendo tutta la trafila fino all’esordio in Serie A il 4 ottobre 2009 in Fiorentina-Lazio. A dicembre esordisce con i biancocelesti in Europa League: sarà solo la parte iniziale di una lunghissima carriera con oltre 400 gare tra i professionisti.

Ha indossato le maglie di Lumezzane, Salernitana, Gubbio, Monopoli, prima di approdare nella stagione 2016/17 all’Arezzo dove diventerà un punto fisso restandoci per ben 5 stagioni.

Nel 2021 viene acquistato dalla Reggiana con la quale conquista la promozione in Serie B il 15 aprile 2023.

Dopo un passaggio al Taranto, la scorsa stagione ben 35 presenze con la maglia della Feralpisalò terza classificata nel girone A della Serie C.

Ha scelto la maglia numero 3 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2026.

Le prime parole di Luciani in biancoblù: “In queste settimane di attesa, non ho mai mollato di un centimetro, restando sempre concentrato e pronto aspettando la chiamata giusta. Sono orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club cosi serio e con una tifoseria così passionale. Metterò tutta la mia esperienza al servizio dei miei compagni per raggiungere insieme il nostro grande obiettivo".