Dennis Man cresce al PSV. Grazie all'arrivo della ragazza e l'infortunio di Van Bommel

Quattro anni e mezzo in Italia per Dennis Man, che ha scelto l'Olanda per il prosieguo della carriera, in un club che gli garantisce la vetrina della Champions League e la possibilità di lottare per il titolo: il PSV Eindhoven. Ma come stanno andando i primi mesi?

Acquistato come alternativa ai titolari, ha iniziato pian piano ad affermarsi sfruttando l'infortunio a Ruben van Bommel. E nell'ultima partita prima della pausa, contro il PEC Zwolle ha segnato e servito un assist nel successo per 0-4. Già le prime avvisaglie di crescita si erano viste nel turno precedente, dove ha servito il passaggio vincente per Saibari nel successo 1-2 contro l'Excelsior. Lo stesso Man ha ammesso: "Ci è voluto un po' per abituarmi, ma a volte basta un momento positivo. È così semplice. Dopo l'assist contro l'Excelsior ho sentito che qualcosa era cambiato. E un calciatore ha bisogno di fiducia" sono le recenti dichiarazioni dell'ex Parma.

Un altro motivo che spiega la sua crescita? L'arrivo della sua ragazza nei Paesi Bassi, agevolando l'ambientamento del giocatori. Le ultime prestazioni dicono che Man si sta imponendo come uno dei più forti attaccanti della squadra, dopo un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Ivan Perisic. Allo stato attuale delle cose gli 8.5 milioni spesi dal PSV Eindhoven per acquistarlo sembrano ben spesi.

DENNIS MAN - PSV EINDHOVEN

Presenze: 6

Da titolare: 4

Reti: 1

Assist: 2