Arnautovic è un colpo storico per il calcio serbo. Ma ha già fallito il primo obiettivo

Il trasferimento di Marko Arnautovic allo Stella Rossa è stato accolto in Serbia con grande entusiasmo. Non c'è dubbio che l'austriaco sia uno dei nomi più importanti che si siano mai andati a giocare nel campionato serbo. Ma come stanno andando i primi mesi a Belgrado?

Presto per dare un giudizio, ma pesa come un macigno la mancata qualificazione alla Champions League. Arnautovic era il giocatore, secondo i piani del club, che avrebbe dovuto condurre la squadra a partecipare alla League Phase del massimo torneo continentale: obiettivo fallito, sebbene non per colpa sua. Si è presentato palesando problemi di tenuta atletica e nella sfida cruciale contro il Pafos ha saltato l'andata per problemi fisici e giocato poco più di mezz'ora al ritorno. Alla fine l'hanno spuntata i ciprioti, con lo Stella Rossa retrocessa nell'Europa meno nobile.

In campionato fin qui lo si è visto in campo in quattro occasioni, presentandosi a dire la verità alla grande: gol e assist contro il Novi Pazar. Ha aperto l'Europa League con un gol contro il Celtic, utile per trovare il pareggio. Proprio nella seconda competizione continentale sono riposte le maggiori speranze. Per il campionato, lo Stella Rossa lo domina da anni a prescindere da Arnautovic.



MARKO ARNAUTOVIC - STELLA ROSSA

Presenze: 9

Da titolare: 5

Reti: 2

Assist: 4