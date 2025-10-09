Avellino, Biasci: "La sosta ci farà bene. Il mio obiettivo? Spero nella doppia cifra"

A margine di un evento dedicato ad uno degli sponsor dell'Avellino, Tommaso Biasci, attaccante del club irpino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di PrimaTivvù:

“Il pari col Mantova? Io per primo avrei potuto fare meglio sotto porta - si legge su TuttoAvellino -. Nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa, ma nella ripresa siamo venuti fuori, costruendo diverse occasioni: dispiace non essere riusciti a vincere. Ma prendiamo con positività il pareggio, eravamo alla terza partita in una settimana. La sosta ci farà bene, ci servirà per recuperare le energie e qualche infortunato.

Ho trovato un gruppo solido, composto da tanti ragazzi che hanno vinto il campionato l’anno scorso. Io mi sono inserito bene, la squadra sta lavorando bene, ci sono alcuni giocatori nuovi, come me, e vanno ancora limati alcuni dettagli. Si può sempre migliorare. In questa rosa ci sono tanti attaccanti? È il motivo che mi ha spinto a venire ad Avellino. Gli assenti quando rientreranno ci daranno una mano per far diventare questa squadra ancora più forte. Lescano? Non ha bisogno di parole. Ha esperienza anche se non aveva mai giocato in Serie B. Io lo so bene: chi segna nelle categorie inferiori fa gol anche nelle serie superiori“.

Questo il pensiero dell'ex Catanzaro, sul prossimo avversario, la Juve Stabia: “La Juve Stabia viene da un ottimo campionato e quest’anno è partita bene. Ogni partita è difficile se non viene affrontata nel modo giusto. I tifosi? Ho giocato due volte ad Avellino da avversario, ricordavo bene il calore della curva. Il mio obiettivo è portare quanto più in alto l’Avellino con i miei gol, io spero di arrivare in doppia cifra“.