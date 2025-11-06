TMW Riecco Italiano! L'allenatore del Bologna torna in panchina con il Brann

C'è una bella notizia nell'ingresso in campo di Bologna e Brann per la partita di Europa League delle ore 21: sulla panchina dei rossoblù siede regolarmente l'allenatore Vincenzo Italiano, costretto a saltare le partite con FCSB, Fiorentina e Parma a causa di una polmonite per la quale è stato anche ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

Questa sera il tecnico di Karslruhe torna sulla sua panchina, dopo essere stato sostituito nelle precedenti uscite dal suo vice Daniel Niccolini, il quale comunque parlerà in conferenza stampa al termine del match, così da non far affaticare troppo il suo principale in una notte tanto importante.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Brann.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Casale, Zortea, Odgard, Dallinga, Miranda, Vitik.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Raeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland.

A disposizione: Bramel, Pallesen, Boakye, Hansen, Castro, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem.

Allenatore: Freyr Alexandersson.

