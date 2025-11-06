Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rangers-Roma 0-2, le pagelle: Cristante rigenerato, Mancini insuperabile. Prima volta Soulé

Rangers-Roma 0-2, le pagelle: Cristante rigenerato, Mancini insuperabile. Prima volta SouléTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:02Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Rangers-Roma 0-2

RANGERS (A cura di Marco Pieracci)
Butland 6 - Fama da para-rigori, non deve testare i progressi di una Roma recentemente sciupona dal dischetto. Poche responsabilità sulle reti prese, evita un passivo più pesante.

Tavernier 6 - Terzino volante con numeri da bomber, stavolta comincia nella linea a tre per fare il braccetto destro ma si dimentica il freno a mano inserito: lo toglie solo una volta sotto.

Souttar 5 - La struttura per affrontare la marcatura di Dovbyk c'è, ma il centravanti ucraino sa usare meglio il corpo: postura sbagliata sul raddoppio, si fa prendere in contropiede.

Djiga 5,5 - Rapido nei recuperi, qualche chiusura da centrale scafato ma tende a distrarsi spesso e per un difensore non è proprio un particolare: in ritardo nell’azione che indirizza la partita.

Aarons 5,5 - Vecchio obiettivo di mercato della dirigenza giallorossa, non alimenta grossi rimpianti per il mancato acquisto. Un sussulto d’orgoglio quando scippa Soulè e serve Chermiti.

Barron 5,5 - Ruvido quanto basta nei contrasti, in affanno nei duelli ingaggiati in mezzo al campo dai quale esce raramente vincitore. Un mezzo salvataggio sulla linea di porta.

Raskin 5 - Timing da rivedere, Cristante gli salta in testa con disarmante facilità sulla spizzata che porta al primo gol. In generale dà l’impressione di soffrire il palleggio romanista. Dal 61’ Diomande 5,5 - Ingresso che non passerà alla storia, rimane nella penombra.

Meghoma 5 - Limiti tecnici evidenziati da qualche controllo censurabile, un po’ confusionario nelle iniziative. Celik lo tiene a bada senza dover sudare più di tanto. Dal 46’ Aasgaard 6 - Fa subito un regalo natalizio anticipato, non scartato. Poi incoraggia la manovra offensiva con degli spunti interessanti.

Gassama 6 - Cambio di passo niente male: quando si accende puntando il diretto avversario in velocità, le sue accelerazioni lasciano il segno. Il problema è che va in riserva quasi subito. Dal 61’ Danilo 5,5 - Fa capolino nell’area della Roma, ma la cattiveria non è quella richiesta.

Moore 6,5 - Surfa in cerca dell'onda giusta, le migliori giocate sono roba sua: si palesa per la prima volta dalle parti di Svilar intorno alla mezz’ora, concede il bis nella ripresa. Dall’81’ Curtis sv

Chermiti 6 - Encomiabile per lo spirito che mette su ogni pallone, si apre spazi attaccando la profondità: è bravo a crearsi le occasioni per segnare, meno nel concretizzarle. Dal 73’ Miovski 5,5 - Potrebbe timbrare appena entrato, ma non è puntuale all’appuntamento.

Danny Röhl 5,5 - Audace la scelta di mettersi a specchio con Gasperini, è un progetto fin troppo ambizioso anche se alla fine la sconfitta sarà dignitosa. Il quarto ko consecutivo in quattro giornate però vuol dire avere un piede e mezzo fuori dall’Europa. L’effetto Ibrox non può fare miracoli.

ROMA (A cura di Pierpaolo Matrone)
Svilar 6 - Non ha un gran lavoro da fare nel primo tempo, sicuramente di più nella ripresa. Non ha bisogno di interventi grandiosi, ma ogni volta che serve risponde presente.

Mancini 7 - Esulta come avesse messo a segno una rete dopo una chiusura in scivolata in area. E ha ragione, perché è quasi un gol. Baluardo difensivo insuperabile.

Ndicka 6 - Comincia senza patemi, regge il peso di centrale di una difesa a tre senza problemi. Qualche piccolissima (e perdonabile) sbavatura in più nella ripresa.

Hermoso 6 - Dal suo lato i Rangers scendono con minore difficoltà, ma tutto sommato tiene bene.

Celik 6 - Confermato esterno a tutta fascia, dà il suo apporto in entrambe le fasi. Che poi non sia un grandissimo attaccante viene fuori in quella ribattuta di mezza coscia-mezzo ginocchio, a due passi dalla porta, quando si divora - è il caso di dirlo - un gol fatto. Dal 73' Rensch s.v.

El Aynaoui 6 - Prestazione ordinata in mezzo al campo. Qualche sortita offensiva in più nella ripresa, con gli spazi più larghi, in cui fa vedere anche stralci di tecnica.

Cristante 7 - Il movimento con cui realizza l'assist per l'1-0 di Soulé è il suo pezzo forte e gli permette di essere un fattore - e che fattore - sulle palle inattive. E anche in tutte le funzioni da centrocampista sembra tornato a parecchi anni fa, a quando lo allenava… Gasperini.

Tsimikas 5,5 - Se non segna dal 2018 (coi club) un motivo ci sarà. E infatti ha poca, pochissima precisione negli ultimi metri di campo. Qualche sorriso in più nella tenuta difensiva. Dal 73' Wesley s.v.

Soulé 7 - Festeggia il primo gol europeo con un tap-in facile facile, di testa, non di certo la specialità della casa. Ma al di là di questo è certamente la principale spina nel fianco dei Rangers, fin dai primi minuti. Dal 66' El Shaarawy 6 - Entra bene, dà nuova verve e trova un paio di suggerimenti buoni.

Pellegrini 7 - Il destro che vale il 2-0 e fa vivere una partita più tranquilla alla Roma è chirurgico, da calciatore in fiducia. E un Pellegrini in fiducia vale parecchio. Dal 66' Koné 6 - Entra per amministrare meglio. E la Roma rischia poco o nulla.

Dovbyk 6,5 - Fa a sportellate con gli avversari, ma a volte è troppo leggero e si fa mettere le ganasce. Ma il mezzo punto in più se lo merita tutto per come lavora bene e firma l'assist per il 2-0 di Pellegrini. Dall'86' Pisilli s.v.

Gian Piero Gasperini 7 - Partita seria, la Roma ha la testa giusta. E ha una difesa di ferro, questo ormai già si sapeva. Mancini e Cristante sembrano tornati ai tempi dell'Atalanta (indovinate chi c'era in panchina?), se gli comincia a girare a giri più alti anche il centravanti la sua Roma può diventare davvero una bella storia.

Articoli correlati
Roma, Pellegrini: "Possiamo fare meglio ma stiamo crescendo, la strada è quella giusta"... Roma, Pellegrini: "Possiamo fare meglio ma stiamo crescendo, la strada è quella giusta"
Soulé d’Europa: Gasperini ritrova il suo bomber nel momento più opportuno Soulé d’Europa: Gasperini ritrova il suo bomber nel momento più opportuno
La Roma ritrova il sorriso in Europa: Soulé-Pellegrini, Gasperini batte i Rangers... La Roma ritrova il sorriso in Europa: Soulé-Pellegrini, Gasperini batte i Rangers ad Ibrox
Altre notizie Serie A
Roma, Pellegrini: "Possiamo fare meglio ma stiamo crescendo, la strada è quella giusta"... Roma, Pellegrini: "Possiamo fare meglio ma stiamo crescendo, la strada è quella giusta"
Europa League, risultati e classifica: sale la Roma. Bologna all'ultimo posto disponibile... Europa League, risultati e classifica: sale la Roma. Bologna all'ultimo posto disponibile per i playoff
Bologna-Brann 0-0, le pagelle: Lykogiannis complica tutto, gran prova dei centrali... Bologna-Brann 0-0, le pagelle: Lykogiannis complica tutto, gran prova dei centrali rossoblù
Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Freyr Alexandersson Live TMWBologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Freyr Alexandersson
Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Daniel Niccolini Live TMWBologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Daniel Niccolini
No Orsolini, no party. Quando parte dalla panchina, il Bologna ha vinto una sola... No Orsolini, no party. Quando parte dalla panchina, il Bologna ha vinto una sola volta
Rangers-Roma 0-2, le pagelle: Cristante rigenerato, Mancini insuperabile. Prima volta... Rangers-Roma 0-2, le pagelle: Cristante rigenerato, Mancini insuperabile. Prima volta Soulé
Soulé d’Europa: Gasperini ritrova il suo bomber nel momento più opportuno Soulé d’Europa: Gasperini ritrova il suo bomber nel momento più opportuno
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
5 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Bologna tutto cuore ma senza gol. Più di un'ora in dieci, con il Brann finisce 0-0
Immagine top news n.1 La Roma ritrova il sorriso in Europa: Soulé-Pellegrini, Gasperini batte i Rangers ad Ibrox
Immagine top news n.2 Fiorentina, da domani tocca a Paolo Vanoli: atteso al Viola Park in mattinata, i dettagli
Immagine top news n.3 Udogie aggredito a Londra, la sua vecchia agenzia: "Affetto e solidarietà a Destiny"
Immagine top news n.4 Mainz-Fiorentina 2-1, le pagelle: Kean, ingresso inaccettabile. Piccoli troppo sprecone
Immagine top news n.5 La Fiorentina illude per un'ora e poi si scioglie: battuta 2-1 in rimonta contro il Mainz
Immagine top news n.6 Milan, Scaroni: "San Siro bocciato dalla UEFA per gli Europei, un nuovo stadio è necessario"
Immagine top news n.7 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Rimini ancora penalizzato, Cavagnis: "In Italia siamo troppo permissimi, serve rigore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Pellegrini: "Possiamo fare meglio ma stiamo crescendo, la strada è quella giusta"
Immagine news Serie A n.2 Europa League, risultati e classifica: sale la Roma. Bologna all'ultimo posto disponibile per i playoff
Immagine news Serie A n.3 Bologna-Brann 0-0, le pagelle: Lykogiannis complica tutto, gran prova dei centrali rossoblù
Immagine news Serie A n.4 Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Freyr Alexandersson
Immagine news Serie A n.5 Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Daniel Niccolini
Immagine news Serie A n.6 No Orsolini, no party. Quando parte dalla panchina, il Bologna ha vinto una sola volta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Adorante: "Puntiamo in alto e faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi"
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia, Donadoni al posto di D'Angelo
Immagine news Serie B n.3 Cesena, la stagione di Klinsmann non è passata inosservata: convocato dagli USA
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Immagine news Serie C n.2 Rimini ancora penalizzato, Cavagnis: "In Italia siamo troppo permissimi, serve rigore"
Immagine news Serie C n.3 Rimini, accordo preliminare per la cessione del club al gruppo di Di Matteo
Immagine news Serie C n.4 Catania, stagione finita per Adrijan Chilafi: lesione al crociato anteriore destro
Immagine news Serie C n.5 Trapani deferito, il presidente Antonini: "Si chiuderà con un nulla di fatto, ne siamo certi"
Immagine news Serie C n.6 Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?