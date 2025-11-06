Soulé d’Europa: Gasperini ritrova il suo bomber nel momento più opportuno

In una fase molto delicata per l’attacco della Roma, ecco tornare al gol Matias Soulé. L’esterno offensivo argentino, con la sua prima marcatura in carriera nelle coppe europee, ha sbloccato la gara vinta dai giallorossi sui Rangers a Glasgow, confermandosi il miglior realizzatore in questa primissima fase di quella che sarà l’era di Gian Piero Gasperini.

Soulé torna così al gol a oltre un mese esatto dall’ultima volta, il 5 ottobre in campionato nel 2-1 sulla Fiorentina griffato anche da un suo assist. È significativo che in questo lasso di tempo, nonostante la Roma sia andata abbastanza bene a livello di risultati, nessun altro avanti giallorosso sia riuscito a scavalcarlo come capocannoniere stagionale con i suoi tre gol, diventati questa sera quattro.

Al momento più opportuno. Per Gasperini, la ritrovata verve realizzativa di Soulé, con un gol da rapina più che di classe come ci si aspetta dall’ex Juve, è un’ottima notizia anche perché, al di là della stitichezza sotto rete dei suoi, il tecnico di Grugliasco affronta un momento di penuria numerica. All’infortunato Ferguson si sono aggiunti a stretto giro di posta gli habitué Dybala e Bailey: torneranno tutti dopo la sosta, e il buon Matias nel frattempo fa decisamente comodo.