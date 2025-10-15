Riecco Paratici al Tottenham. Quali giocatori portati da lui hanno vinto l'Europa League

Fabio Paratici è tornato ufficialmente in sella, finite le squalifiche e le vicende extra campo ecco per lui il rientro nella dirigenza del Tottenham - che ha comunque continuato ad avvalersi di suggerimenti e visioni ma solamente nella forma di consulenze esterne - che ha atteso la bellezza di 30 mesi per reintegrarlo, dimostrando quindi anche una certa fiducia e del credito verso il suo operato.

Nel frattempo, tra l'altro, il Tottenham ha vissuto annate non banali, riuscendo pure a regalarsi una grande gioia in coda alla scorsa stagione, con la vittoria dell'Europa League nella finale tutta in salsa inglese di Bilbao in cui gli Spurs hanno avuto la meglio per 1-0 sui connazionali del Manchester United. Un successo nel quale c'è lo zampino anche di Paratici, considerando che 7 degli 11 titolari scelti da Postecoglou erano stati presi da lui quando era ufficialmente in carica:

Chi sono i giocatori portati al Tottenham da Paratici e che hanno poi vinto la scorsa Europa League? Nell'undici di partenza si ritrovano Porro, Romero e Udogie in difesa, poi la cerniera di centrocampo con Sarr e l'ex juventino Bentancur, più Richarlison in attacco. E poi in panchina il dodicesimo Whiteman e l'esterno Spence, mentre non erano disponibili per la finale del San Mames un altro ex bianconero quale Kulusevski, e infine Reguilon e Forster.