Paratici torna al Tottenham dopo il Milan sfiorato in estate. E le consulenze alla Sampdoria

Ritorno nella dirigenza del Tottenham per l'italiano Fabio Paratici, che ha finalmente messo alle spalle tutte le preoccupazioni recenti e visto cadere i freni che inibivano un suo ritorno a pieno regime nel mondo del calcio professionistico.

Ricorderanno tra l'altro in molti come l'ex dirigente della Juventus, peraltro, sia stato a un passo dal ritorno in grande stile nel palcoscenico della Serie A, visto che era uno dei nomi più forti per il ruolo di direttore sportivo del Milan, poi andato invece a Igli Tare. Poi però le correnti in seno al club rossonero hanno soffiato verso un'altra direzione, appunto, anche per via delle questioni extra campo riguardanti il dirigente, che era per esempio squalificato fino al 20 luglio del 2025. Il 9 aprile a tal proposito era comunque arrivato un chiarimento del presidente federale Gravina: "Il Milan o chiunque altro può contrattualizzare Paratici, ma lui come tutti sanno ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025. Non può operare, ma può essere contrattualizzato".

Nel frattempo, comunque, lo stesso Paratici (che la FIFA aveva inibito a marzo 2023) non era rimasto fermo e con le mani in mano, continuando a fornire supporto allo stesso Tottenham con un incarico però da consulente esterno. Discorso simile anche per la Sampdoria, con la quale Paratici ha intrattenuto amichevoli rapporti tecnico-professionali, sempre però rimanendo all'esterno e tramite consulenza, mai risultando dirigente vero e proprio. Ora queste preoccupazioni sono alle spalle e Paratici si appresta a riprendere il comando del Tottenham, affiancato dal direttore sportivo Johan Lange.