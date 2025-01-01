Paratici di nuovo nella dirigenza del Tottenham, Top e Flop 11 dei suoi acquisti

Fabio Paratici è tornato nella dirigenza del Tottenham e sarà affiancato nel suo incarico dal direttore sportivo Johan Lange, la notizia è ufficiale da qualche ora. Il dirigente italiano torna così in sella a distanza di oltre due anni dal momento in cui la FIFA lo aveva inibito dall'incarico e a pochi giorni dal termine della cosiddetta Inchiesta Prisma che aveva tra gli indagati di area Juventus anche lui.

Ora però si è riaccesa la luce verde per il ritorno vero e proprio di Paratici, comunque sempre rimasto attivo anche se da esterno. Osserviamo quindi nel dettaglio quali sono stati i migliori e i peggiori acquisti di Paratici nella sua carriera da uomo mercato della prima squadra, sviluppato tra la Juventus e appunto il Tottenham. Se nella prima lista si ritrovano nomi di calciatori che hanno fatto la storia del gioco (Dani Alves, Pirlo, Ronaldo e Tevez giusto per citare i principali), all'altro capo dell'elenco ci si imbatte invece in qualche meteora, come per esempio Bryan Gil, Bendtner o Pjaca.

GLI ACQUISTI DI PARATICI, LA TOP 11 (4-3-3): Szczesny; Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Cancelo; Pirlo, Pogba, Vidal; Dybala, Ronaldo, Tevez.

GLI ACQUISTI DI PARATICI, LA FLOP 11 (3-4-3): Neto; Royal, De Ligt, Ogbonna; Martinez, Arthur, Ramsey, Bryan Gil; Anelka, Bendtner, Pjaca.