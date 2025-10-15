Tottenham, Venkatesham: "Il ritorno di Paratici per costruire un ecosistema calcistico connesso"

Fabio Paratici torna ad essere il direttore sportivo del Tottenham, come si legge sul sito ufficiale del club londinese: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo. Fabio collaborerà con Johan Lange, promosso anch'egli a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione è parte del continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, volte a garantire un successo duraturo sul campo.

L'Amministratore Delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha commentato: "Questa è un'importante evoluzione nel nostro modo di operare. La portata del ruolo di Direttore Sportivo oggi è vastissima, e unendo due leader eccezionali come Johan e Fabio, stiamo ponendo le basi per un successo duraturo. Entrambi hanno menti calcistiche eccezionali, con expertise complementari e forti track record.

Questa struttura riflette la nostra ambizione e la nostra determinazione a competere ai massimi livelli per i nostri tifosi. Insieme, Fabio e Johan guideranno con uno scopo ben preciso: costruire non solo una squadra maschile competitiva, ma un ecosistema calcistico connesso in cui ogni dettaglio contribuisca alla nostra ambizione condivisa: rendere il nostro Club un punto di riferimento per l'eccellenza nel calcio mondiale".