TMW Ahanor è nato ad Aversa, ma non è italiano. Il suo primo presidente: "Nazionale, perché no?"

Honest Ahanor vestirà maglia della Nazionale italiana? Probabilmente sì, ma per adesso no. Nonostante sia nato ad Aversa, ad oggi il talentoso difensore minorenne (classe 2008) non è infatti ancora in possesso della cittadinanza italiana. Si è parlato ovviamente anche di questo tema d'attualità nell'intervista realizzata da TMW alla presidente del primo club di Ahanor, l'ASD Progetto Atletico di Genova, Katia Castellana. Di seguito l'estratto dedicato della nostra chiacchierata:

"Honest persegue il suo sogno. La sua storia nasce come una splendida favola di talento e di rivalsa. È concentrato e determinato, può arrivare dove vuole: glielo auguro di cuore", dice ancora Castellana ai nostri microfoni. Anche in Nazionale? Le chiediamo, inevitabilmente. "Sì, perché no!?", sorride la presidente del suo primo club. Con l’orgoglio di chi ha intravisto un diamante grezzo quando era solo un bambino che non poteva neanche uscire dal cortile.

Sui primi calci al pallone del calciatore di proprietà dell'Atalanta, Castellana ci ha invece raccontato: "Honest era ospite presso una struttura di prima accoglienza del Comune, proprio nel campetto sotto cui ci allenavamo con i nostri bambini. Per questioni di gestione e sicurezza non gli era permesso uscire, così ho fatto personalmente richiesta perché gli fosse consentito di aggiungersi a noi. Aveva circa sei anni e non aveva mai giocato a calcio".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW!