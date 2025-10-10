Gattuso alla Simeone: "Raspadori può giocare largo". E su Cambiaghi: "È pronto al debutto"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Estonia. Queste le sue dichiarazioni su alcuni singoli come Spinazzola e Raspadori: "Spina è un ragazzo sorridente con grandissime qualità. L'ho visto proprio come pensavo, preferisce di più giocare a sinistra ma sa che deve darci una mano e ha dato disponibilità. Per me questo è importante, lo ringrazio ancora".

Raspadori può essere una soluzione dal primo minuto?

"Sì. I giocatori devono sempre farsi trovare pronti coi cinque cambi e devono dare il massimo per dare una mano"

Raspadori può partire largo?

"Ci può stare, ma l'importante è occupare le posizioni. Dipende come vogliamo coprire gli spazi, non è impossibile. Se ci fosse la possibilità è una zona di campo che può coprire".

Cambiaghi è pronto a debuttare?

"Certo, altrimenti non l'avrei chiamato. Raspadori può fare entrambe le fasi, ha fisico e mentalità. Sicuramente è più attaccante di Cambiaghi o Zaccagni. Invece Cambiaghi ha entrambe le fasi ed è pronto".

E lei cosa pensa della Serie A?

"Credo sia difficilissima. Ho lavorato all'estero, a livello tattico è molto complesso. Ecco perché chi allena da noi è molto preparato, bisogna saperne per allenare in Italia".

