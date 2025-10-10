Parigi fischia Rabiot anche se gioca con la maglia della Francia: accoglienza amara
Accoglienza amara per Adrien Rabiot al Parco dei Principi. In occasione della sfida tra Francia e Azerbaigian, valida per e qualificazioni al Mondiale 2026, il centrocampista della nazionale francese è stato accolto da una pioggia di fischi ad ogni tocco di pallone.
Protagonista di una prestazione comunque ordinata in mezzo al campo fino a questo momento, Rabiot è stato bersagliato in particolare dai tifosi della Tribuna Auteuil, cuore caldo del tifo parigino. Il motivo? I sostenitori del Paris Saint-Germain non hanno ancora digerito il suo recente passaggio all’Olympique Marsiglia, storico rivale del club della capitale.
Nonostante la successiva firma con il Milan in estate, la tifoseria del PSG considera ancora quel trasferimento un “tradimento” imperdonabile, soprattutto da parte di un giocatore cresciuto nel vivaio parigino e simbolo del club per diverse stagioni.