TMW Juventus, in quattro alla Continassa per l'allenamento: gli altri giornata libera

La Juventus è ferma da due giorni, visto che Igor Tudor ha dato giorni di riposo fra giovedì e lunedì prossimo, quando ci sarà il rientro per gli allenamenti. Poi toccherà, alla spicciolata, ai nazionali, fino ai rientri di Jonathan David e Weston McKennie, previsti quasi a ridosso della sfida contro il Como di domenica prossima, in programma alle ore 12.30.

Così in parecchi hanno usufruito della giornata libera, tranne in quattro. Gleison Bremer, Arkadiusz Milik, Fabio Miretti e Juan Cabal si sono presentati alla Continassa per svolgere un normale allenamento volto al cercare di ritrovare una condizione ottimale in vista delle prossime settimane fra campionato e Champions League. Il più vicino al rientro è il brasiliano, forse già per la sfida con i comaschi, quasi certamente per un Real Madrid che assomiglia a una partita capace di determinare le ambizioni della formazione di Igor Tudor.

Poi però ci sono gli altri. Miretti si è fermato durante l'estate, ma è sempre più vicino al rientro dopo il naufragio delle trattative con il Napoli. Cabal ha pianto lacrime amare per uno stop contro il Villarreal e potrebbe rientrare a novembre. Infine Milik, fermo dal giugno del 2024 e che non ha ancora una certezza sulla possibilità di ritornare in campo.