Rocchi: "Lazio, in Coppa Italia non sei sfavorita. Sarri sa come gestire questi momenti"

Dalla fascia da capitano alla panchina, senza mai perdere il legame con la Lazio. Tommaso Rocchi, protagonista di due trofei in biancoceleste tra Coppa Italia e Supercoppa, oggi osserva da allenatore e analizza il momento della squadra di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno.

Secondo l’ex attaccante, intervistato da Il Tempo, la vittoria di Napoli può avere un peso importante: “Arrivare dopo una grande prestazione contro una squadra forte aiuta tanto. La Lazio ha interpretato bene la gara e questo dà fiducia in vista di una sfida che vale una stagione”. Un’iniezione di morale che può fare la differenza contro un avversario come l’Atalanta.

Rocchi apprezza anche l’evoluzione tattica: “Questa versione della Lazio mi piace. Paradossalmente si esprime meglio contro squadre che giocano e concedono spazi, e questo può mettere in difficoltà anche una squadra forte come quella di Palladino”.

Fondamentale sarà anche il supporto dei tifosi: “Il pubblico conta moltissimo. Anche solo in allenamento può dare una spinta in più, i giocatori hanno bisogno di sentire la gente vicino”. Sul ballottaggio offensivo, Rocchi non ha dubbi sulle differenze: “Noslin è più attaccante, attacca la profondità. Maldini ha qualità diverse, tende a venire incontro e creare spazi. Dipende da come Sarri vorrà preparare la partita”.

Infine il giudizio sull’allenatore: “Sarri è esperto, sa gestire momenti così. È concentrato e vuole ottenere un risultato importante”. E sulla sfida: “Sarà durissima, ma la Lazio ha tutto per passare. Non è sfavorita”.