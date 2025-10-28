Cesena-Carrarese, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Cesena-Carrarese, gara valida per la 10a giornata del campionato di Serie B BKT 2025/2026.
Il Cesena arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive, che hanno proiettato la formazione di Mignani al secondo posto in classifica con 17 punti, a pari merito con il Monza. Nell’ultima giornata, i romagnoli hanno espugnato il campo del Sudtirol grazie alla rete decisiva di Shpendi.
La Carrarese occupa invece la sesta posizione con 14 punti, tre in meno rispetto al Cesena. La squadra guidata da Calabro è reduce da una serie positiva di cinque risultati utili consecutivi e, nell’ultimo turno, ha superato il Venezia per 3-2 grazie ai gol di Zuelli, Rubino e Distefano, quest’ultimo autore del sigillo decisivo al 96’.
Queste le scelte dei tecnici:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Adamo; Piacentini, Berti, Diao, Francesconi, Frabotta; Bastoni, Shpendi. All. Michele Mignani
CARRARESE (3-5-2): Bleve, Imperiale, Illanes, Belloni, Melegoni, Abiuso, Bouah, Zuelli, Schiavi, Ruggeri, Distefano. All. Antonio Calabro