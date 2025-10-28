Empoli-Sampdoria, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Pellegri e Shpendi in attacco
Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Sampdoria, gara valida per la decima giornata di Serie B:
EMPOLI 3-5-1-1: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Carbnoni, Ghion, Degli Innocenti; Pellegri; Shpendi.
SAMPDORIA 3-4-2-1: Ghidotti; Benedetti, Ferrari, Hadzikadunic; Cuni, Abildgaard, Iaonnou, Ricci; Cherubini, Henderson; Coda
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
