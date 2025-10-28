Josep Martinez dell'Inter indagato per omicidio stradale dopo l'incidente di stamani
(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano Gentile, dove con la sua auto ha travolto e ucciso Paolo Saibene, un ottantunenne che viaggiava su una carrozzina elettrica a quattro ruote. Secondo le prime informazioni, si sarebbe spostato sulla carreggiata. (ANSA).
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
4 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"