Camarda sciupa dal dischetto: il Napoli salvato da Milinkovic-Savic al Via del Mare
Francesco Camarda spreca dal dischetto il calcio di rigore fischiato dall'arbitro per un tocco di mano di Juan Jesus: il giovane talento scuola Milan tira un rigore bruttino esaltando le qualità di Milinkovic-Savic, uno specialista delle parate dal dischetto. Grande occasione sciupata per il Lecce, ma in Napoli appare in grosso affanno.
