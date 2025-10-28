Cesena-Carrarese, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi in attacco
Queste le formazioni ufficiali di Cesena-Carrarese, gara valida per la decima giornata di Serie B:
CESENA 3-5-2: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Bastoni, Francesconi, Frabotta, Berti, Adamo; Shpendi, Diao.
CARRARESE 3-5-2: Bleve, Ruggeri, Illanes, Imperiale: Belloni, Schiavi, Zuelli, Distefano, Melegoni; Bouah, Abiuso.
