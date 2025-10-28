Napoli, piove sul bagnato: Conte costretto a rinunciare a Lang e Politano
TUTTO mercato WEB
Piove sul bagnato in casa Napoli, già funestato dagli infortuni. Nella gara con il Lecce, al momento ferma sullo 0-0, Antonio Conte è stato infatti costretto a sostituire sia Noa Lang che Matteo Politano.
L’esterno olandese h
a chiesto il cambio a inizio secondo tempo, dopo aver subito un intervento in scivolata da parte del giallorosso Veiga. Da capire invece cosa abbia portato l’italiano a uscire anzitempo nella ripresa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
4 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"