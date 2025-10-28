Pescara-Avellino, formazioni ufficiali: debutto per Daffara, Biancolino cambia modulo
Queste le formazioni ufficiali di Pescara-Avellino, gara valida per la decima giornata di Serie B
PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Corazza; Meazzi; Di Nardo.
A disp.: Saio, Brandes, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Graziani, Caligara, Gravillon, Vinciguerra, Giannini, Berardi. All. Vivarini.
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani; Kumi, Palumbo, Sounas; Insigne; Crespi, Lescano.
A disp.: Iannarilli, Cancellotti, Manzi, Fontanarosa, Cagnano, Armellino, Gyabuaa, Besaggio, Russo, Panico, Biasci, Tutino. All.: Biancolino.
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"