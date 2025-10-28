Anguissa fa poker in 9 giornate, il Napoli è in vantaggio al Via del Mare
Zambo Anguissa sblocca la sfida di Lecce con il gol che porta la squadra di Antonio Conte a condurre: calcio di punizione battuto alla perfezione da Neres, l'ivoriano deve solo toccare quel tanto che basta per angolare la sfera, resa imparabile per Falcone. Il centrocampista realizza il quarto gol in campionato ed è al pari di McTominay il miglior marcatore della squadra.
Segui Lecce-Napoli grazie alla diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com!
