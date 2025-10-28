Palermo-Monza, formazioni ufficiali: Segre e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Monza, gara valida per la decima giornata di Serie B:
PALERMO 3-4-2-1: Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakitè, Gomez, Ranocchia, Augello; Segre, Le Douaron; Pohjanpalo.
MONZA 3-4-2-1: Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Baldé; Mota
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
4 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"