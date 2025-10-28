TMW News La Roma prova a tenere la testa della classifica. Juve, l'Udinese per ripartire

Nel corso del TMW News occhi puntati ancora sulla Juve e sulla decisione di esonerare Igor Tudor. I bianconeri ripartiranno domani dalla sfida con l'Udinese con Brambilla in panchina. E sarà un'opportunità da cogliere per riprendere la corsa in campionato considerato che la squadra è reduce da due ko consecutivi. Ne parliamo con Massimo Morales in collegamento

Inter, che sfida con la Fiorentina

Non è un vero e proprio testa-coda ma era difficile prevedere che a questo punti del campionato l'Inter affrontasse una Fiorentina al penultimo posto in classifica. Se i nerazzurri arrivano da un ko tra le polemiche (quello con il Napoli), i viola sono reduci dal pareggio due a due contro il Bologna dopo che erano andati sotto di due reti.

