TMW Radio Bucchioni: "Camarda è molto forte. Inter, non mi aspettavo un Chivu così"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Enzo Bucchioni.

Tra Pio Esposito e Camarda chi sceglie?

"Camarda è un bambino, anche nell'U21. Fa qualcosa di straordinario. E' stato sempre più grande della sua età. In quella fascia di età due anni sono tanti. Pio Esposito è più avanti, si sta ritagliando grandi spazi ma anche l'altro me lo aspetto a grandi livelli. E in prospettiva può diventare molto forte".

Italia, fiducioso in questa Nazionale?

"Gattuso ha reso più leggera questa Nazionale. Sono fiducioso. C'è un'energia diversa".

Inter, con la Roma è un test Scudetto per Chivu?

"Al di là di questo test importante, è uno scontro diretto, l'Inter è cresciuta molto in personalità, sta cominciando a interpretare un altro tipo di calcio. Vedi più verticalità, imprevedibilità. E' più padrone del gruppo Chivu, mi piace anche il suo turnover, che dovrebbe portare l'Inter in primavera a essere meno stanca. La Roma che ho visto la Fiorentina mi sembrava più indietro. L'Inter va a Roma con l'idea di vincere, anche perché ha soluzioni in attacco che si sono moltiplicate. Non mi aspettavo un Chivu così pronto e capace di portare avanti un gruppo così. E' un punto importante in un percorso di crescita questo incontro".

Come si spiega questo rendimento diverso di Gudmundsson tra Fiorentina e Nazionale?

"E' da un anno e mezzo che lo si aspetta. Per come ho capito io è uno che deve andare in campo e fare quello che vuole, trovarsi la posizione in campo. E in Nazionale è così, lo levi dalle responsabilità tattiche. Ha pagato poi il salire di livello, le pressioni. Poi magari basta qualcosa per sbloccarsi, ma passa il tempo e in Viola è sempre lo stesso".