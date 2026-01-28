Roma, buona notizia per Gasp: Angelino torna a disposizione ma il campo manca da tanto

Il campo manca da quattro mesi esatti se non contiamo i cinque minuti del Celtic Park dello scorso 11 dicembre. L'ultima convocazione invece risale a Roma-Sassuolo del 10 gennaio scorso. Poi ancora nuovi problemi fisici. Sembra intravvedersi la luce in fondo al tunnel per Angelino che domani sera ad Atene potrebbe essere anche in panchina. Una buona notizia per il giocatore e per il tecnico giallorosso che potrà contare su una validissima alternativa per la fascia sinistra con la speranza che possa presto tornare in condizione.

L’inizio di stagione è stato positivo con le prime cinque presenze tutte da titolare contro Bologna, Pisa, Torino, nel derby con la Lazio e contro l’Hellas il 28 settembre 2025. Poi la bronchite asmatica che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi. Dalla sfida contro la Fiorentina a quella contro il Cagliari. Poi il ritorno in panchina contro il Como e le sei panchine consecutive fino al match contro il Sassuolo, poi un nuovo problema fisico che lo ha tenuto lontano dai campi sia contro il Toro che contro il Milan.

Anche in Europa League le presenze non sono state tante. Oltre agli ultimi scampoli di gara in terra scozzese, come detto, nelle prime due gare del girone unico contro Nizza e Lille è andato in panchina. Adesso la possibilità di ripartire, anche solo da una panchina.