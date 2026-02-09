Roma, si scalda anche Angelino e l'Olimpico apprezza: ovazione per lui, l'esterno ringrazia

Angelino si alza per scaldarsi nel finale di Roma-Cagliari e l'Olimpico gli fa sentire la sua vicinanza, applaudendo forte l'esterno ex Manchester City e Lipsia. Non entra ancora, ma è già un punto di partenza. Angelino apprezza, guarda il pubblico e ringrazia.

Ricordiamo che Angelino ha vissuto un lungo stop tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 a causa di una seria bronchite asmatica, che l'ha fortemente debilitato e costretto a una lunga riatletizzazione. Dopo aver perso diversi chili, il giocatore è tornato a disposizione di Gasperini e pian piano sta rientrando nei ranghi.

