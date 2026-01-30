Roma, ecco l'esterno sinistro tanto atteso: come cambia il mercato col ritorno di Angelino

Buone notizie in casa Roma: il rientro di Angelino non è solo una nota lieta sul piano umano, ma rappresenta anche un rinforzo tecnico concreto per una squadra che, soprattutto negli ultimi mesi, ha sofferto la mancanza di soluzioni affidabili sulla corsia di sinistra. L’ingresso in campo all’87’ contro il Panathinaikos chiude un periodo lungo e complicato, segnato da seri problemi di salute che avevano costretto il laterale spagnolo a restare ai box ben oltre le tempistiche inizialmente previste.

La sua assenza si è fatta sentire. Nella passata stagione Angelino era stato un punto fermo, capace di garantire continuità, spinta e qualità: 51 presenze con 4 gol e 6 assist, numeri che raccontano meglio di qualsiasi analisi il suo peso nell’economia del gioco giallorosso. Il rientro nel gruppo a dicembre, con la convocazione contro il Celtic e pochi minuti disputati, era sembrato l’inizio della risalita. In realtà si è trattato solo di una parentesi, seguita da settimane di sole panchine e un secondo calvario fuori dalle liste. Fino ad Atene, dove è arrivato finalmente il segnale più atteso.

Non è un caso che il suo ritorno assuma un significato particolare anche alla luce delle parole pronunciate nel prepartita dal direttore sportivo Frederic Massara: "Arriverà un nuovo esterno sinistro? Avevamo sempre identificato il reparto avanzato come quello da completare, sono già arrivati giocatori che secondo noi ci daranno una grande mano". Angelino, oggi, può diventare proprio quella risposta interna che a mister Gasperini è mancata sulla fascia sinistra.